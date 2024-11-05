Москва, 5 ноября, 2024, 20:32 — ИА Регнум. На президентских выборах в США кандидат от республиканцев Дональд Трамп наберёт больше голосов, однако победителем голосования объявят его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Global Look Press/MICHAEL LE BRECHT II/Keystone Press Agency

«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают так же, как было в 2020 году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями», — приводит его слова МК.RU.

Депутат Думы напомнил, что в 2020 году, когда победу на выборах одержал Джозеф Байден, на избирательных участках находились толпы активистов от Демпартии США. По словам парламентария, они не подпускали республиканцев на голосование или проверку подсчёта.

Кроме того, Вассерман заявил, что для России Харрис будет предпочтительным президентом, поскольку США будут максимально разобщены и она доведёт страну до гражданской войны.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября Трамп допустил, что может потерпеть поражение на выборах, но отметил, что у него есть существенное преимущество перед Харрис. Трамп также заявил, что победитель будет известен уже к ночи.

В этот же день газета The New York Post опубликовала результаты социологического опроса, согласно которым Трамп сравнялся с Харрис по уровню поддержки избирателей. Оба кандидата заручились поддержкой 49% избирателей. Остальные 2% опрошенных заявили, что проголосуют за других политиков.