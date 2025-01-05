Москва, 5 января, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Возрождение СССР является неизбежным, поскольку Советский Союз являлся не колониальной, а континентальной империей, заявил в воскресенье, 5 января, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Континентальные империи, даже если и разваливаются по каким-то причинам, то довольно скоро восстанавливаются. Простейший пример: нынешний Европейский союз. В общем-то, если присмотреться, то можно понять: он довольно точно повторяет контуры европейской части Римской империи», — сказал Вассерман в интервью MK.ru.

Государства, представляющие регионы, не входившие в состав Римской империи, сейчас в составе Европейского союза ведут себя, «как инородные тела», отметил депутат.

Россия в своей истории не раз восстанавливалась, причем, как правило, в большем размере, подчеркнул Вассерман. По его предположению, возрождение СССР может произойти между 2025 и 2027 годами.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент Владимир Путин заявил, что прежнее поколение политиков пошло на разрушение России в надежде на то, что страна станет частью так называемого цивилизованного мира. Но руководители этого «цивилизованного мира» были заинтересованы в самом разрушении России, а не в её интеграции, подчеркнул глава государства.