Москва, 28 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Россия всегда мешала разным претендентам на мировое господство, и поэтому Япония, не расставшаяся с мечтой заправлять если не всем миром, то хотя бы Азией, считает РФ главной угрозой. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июля заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Иван Шилов ИА Регнум Анатолий Вассерман

Ранее министерство обороны Японии назвало Россию главной угрозой для европейской безопасности, посетовало на российскую активность на российских же Курильских островах и заявило о сильном беспокойстве из-за взаимодействия Москвы и Пекина в Тихоокеанском регионе.

По словам Вассермана, не следует удивляться тому, что Токио так беспокоится из-за европейской безопасности. Япония была принудительно ориентирована на европейские культурные ценности, и хотя она в большей степени ориентируется на США, но и из Европы позаимствовала тоже очень много.

«Поэтому Япония считает себя в большей степени европейской страной, нежели азиатской», — пояснил Вассерман.

Он также напомнил, что Россия исторически весьма регулярно препятствует разным претендентам на мировое господство, будь то одно государство или целая организация вроде Европейского союза. И естественно, любой желающий господствовать над миром воспринимает нас как угрозу для себя.

«Поэтому я очень рад, что нас сейчас так оценивает Япония, судя по всему, так и не отказавшаяся в полной мере от мечты о господстве над Азией», — добавил Вассерман.

Что касается Курильских островов, то он заметил, что для Японии это давняя больная тема, поскольку их российская принадлежность стала постоянным напоминанием о поражении, которое потерпела Япония во Второй мировой войне.

«Плюс англосаксы сделали курильскую проблему болевой точкой для наших с японцами отношений. Сейчас массовые настроения в Японии такие, что там практически нет политика, который бы осмелился хотя бы намекнуть на то, что Япония способна прожить и без этих островов. Заклюют мгновенно», — сказал Вассерман.

Кроме того, он прокомментировал тревогу Японии (100-процентного союзника Вашингтона) из-за взаимодействия Китая и Российской Федерации.

«Для США оно практически так же непереносимо, как для англосаксонской цивилизации непереносима мысль о сотрудничестве русских с немцами», — подытожил Вассерман.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за последнее время Япония сделала несколько антироссийских демаршей. Помимо выпуска «Белой книги», в которой РФ названа главной угрозой для европейской безопасности, Токио раскритиковал Москву за выход из зерновой сделки. В главном внешнеполитическом ведомстве Японии подчеркнули, что ответственность за последствия этого решения будет лежать на России.

Кроме того, Япония запретила экспортировать в Россию автомобили с объёмом двигателя больше 1,9 л, а до этого наложила санкции на экспорт в РФ стали, алюминия, паровых котлов, генераторов, транспортных аппаратов, оптоволокна и оптоволоконных кабелей, измерительных приборов.

В начале июля Япония решила предоставить Украине системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.