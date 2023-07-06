Москва, 6 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подтвердил в беседе с ИА Регнум информацию о своей госпитализации в Москве.

Сергей Фадеичев/ТАСС Анатолий Вассерман

Вассерман отметил, что чувствует себя хорошо и госпитализация плановая, он проходит обследование в стационаре и сдаёт анализы.

Кроме этого, в своём Telegram-канале он написал, что жив-здоров, и пожелал того же всем.

Ранее ряд СМИ распространил данные об экстренной госпитализации Анатолия Вассермана в состоянии средней тяжести. Сообщалось, что у него резко ухудшилось самочувствие в связи с сахарным диабетом.