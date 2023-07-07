Москва, 7 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил 7 июля, что его выписали из больницы после планового обследования.

Владимир Астапкович/РИА Новости Анатолий Вассерман

«Да, я, собственно, уже направляюсь к выходу», — сказал он РИА Новости, добавив, что чувствует себя нормально.

6 июля СМИ распространили данные об экстренной госпитализации Вассермана в состоянии средней тяжести. Сообщалось, что у него резко ухудшилось самочувствие в связи с сахарным диабетом.

В беседе с ИА Регнум он подтвердил факт госпитализации, однако отметил, что чувствует себя хорошо, а госпитализация — плановая, он проходит обследование в стационаре и сдаёт анализы.