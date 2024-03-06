Материалы с тегом «Алексей Навальный»
Жена Зеленского отказалась сидеть с Навальной на обращении Байдена
Жена главы киевского режима Елена Зеленская отказалась сидеть рядом с Юлией Навальной на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, пишет газета The Washington Post. По данным издания, планы администрации Байдена усадить двух представительниц «сопротивления» России рядом обернулись тем, что...
6 марта 2024
Нарышкин: Алексей Навальный умер своей смертью
Блогер Алексей Навальный (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) умер своей смертью. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для телеканала «Соловьев Live», кадры которого были показаны 5 марта в эфире телеканала...
5 марта 2024
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Блогера Алексея Навального (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) похоронили на Борисовском кладбище в Москве. До погребения прошла церемония отпевания в Храме иконы Божией Матери в Марьино. Навальный скончался 16 февраля в колонии №3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком...
1 марта 2024
Песков ответил на вопрос о выдаче тела Навального*
Тема выдачи тела Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) его семье не является прерогативой Кремля, а абсурдные заявления о якобы имеющем место «давлении» на мать блогера идут исключительно от его...
26 февраля 2024
Посол в Оттаве призвал Канаду не вмешиваться во внутренние дела России
Канада не должна вмешиваться во внутренние дела России. Об этом 22 февраля заявил посол России в Канаде Олег Степанов во время встречи в Министерстве иностранных дел, куда его вызвали по поводу смерти Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Смерть любого...
22 февраля 2024
Песков назвал хамскими и голословными обвинения Юлии Навальной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Юлии Навальной о смерти её супруга блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности) голословными и хамскими обвинениями. «Разумеется, это абсолютно...
20 февраля 2024
Временного поверенного в делах России пригласили в МИД Латвии
Временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыкова пригласили в Министерство иностранных дел страны. Об этом 19 февраля сообщило российское посольство. «Временного поверенного в делах России в Латвии пригласили на беседу в МИД», — говорится в сообщении. В российском загранучреждении...
19 февраля 2024
Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии
Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в министерство иностранных дел Финляндии, сообщили 19 февраля в финском ведомстве. «МИД Финляндии сегодня вызвал посла России», — говорится в сообщении. В министерстве заявили, что российского посла вызвали в связи со смертью Алексея Навального...
19 февраля 2024
Посла России Нечаева вызвали в МИД Германии
Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии. Об этом 19 февраля сообщила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. «И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России», —...
19 февраля 2024
Песков назвал хамством заявления западных политиков о смерти Навального*
По факту смерти блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) проводится расследование. Следственные органы выполняют все необходимые действия. Об этом 19 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Расследование...
19 февраля 2024
Песков назвал заявления западных лидеров о смерти Навального* неприемлемыми
Кремль считает заявления западных лидеров о смерти Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) неприемлемыми, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никакой информации о причинах смерти Навального ещё нет, но Запад уже выступает с...
16 февраля 2024
Как Навальный оказался в колонии «Полярный волк»
Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) умер в исправительной колонии № 3, более известной как «Полярный волк». Об этом сообщили в УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа. Из назначенного судом срока в 19 лет Навальный успел отбыть за решёткой около семи...
16 февраля 2024
Навальный* не жаловался на здоровье и участвовал в заседаниях суда онлайн
Блогер Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) за день до смерти чувствовал себя нормально и участвовал в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Владимирского областного суда. Накануне три заседания по искам...
16 февраля 2024
Навального* пытались реанимировать более получаса, сообщили в больнице
Врачи пытались реанимировать Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) более получаса, сообщили в Лабытнангской городской больнице (Ямало-Ненецкий автономный округ) 16 февраля. «Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к...
16 февраля 2024
МИД прокомментировал реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального*
Моментальная реакция лидеров стран Североатлантического альянса на смерть блогера Алексея Навального (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) саморазоблачительна, сообщила 16 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Моментальная...
16 февраля 2024
Путину доложили о смерти Алексея Навального
Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального (внесён в РФ в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) в колонии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков в беседе с журналистами отметил, что никаких дополнительных мер в связи с...
16 февраля 2024
СК организовал проверку по факту смерти Алексея Навального* в колонии
По факту смерти блогера Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) в колонии в посёлке Харп организована процессуальная проверка. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В установленном законом порядке...
16 февраля 2024
Песков прокомментировал сообщения о смерти Навального*
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) занимается всеми проверками по факту смерти блогера Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов), это не требует дополнительных поручений, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Насколько мы знаем...
16 февраля 2024
Названа возможная причина смерти Алексея Навального
Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) мог умереть от оторвавшегося тромба. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. «Причина смерти Алексея Навального — оторвавшийся тромб, сообщает наш источник», — написало издание. Ранее управление Федеральной...
16 февраля 2024
ФСИН: причины смерти Навального* устанавливаются
Причины смерти блогера Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) устанавливаются, сообщило 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как передавало ИА Регнум, о смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. По данным...
16 февраля 2024