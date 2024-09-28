* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Германия заявила об отравлении российского блогера Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), не предоставив при этом ответа на запрос РФ о том, как и чем его лечили в немецких больницах. Об этом 28 сентября сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Павел Бедняков/РИА Новости Алексей Навальный (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Мы у немцев, когда Навальный там находился, попросили показать анализы, которые доказывают, что он отравлен этим веществом. Немцы сказали, что это секрет и что они этот анализ отдадут в Организацию по запрещению химического оружия», — пояснил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД добавил, что в Организации по запрещению химического оружия на запрос России ответили отказом, поскольку немцы запретили предоставлять результаты анализа.

Лавров напомнил о передаче Навального на лечение в Германию даже без соблюдения необходимых авиационных формальностей. Сначала блогера лечили в гражданском госпитале, где у него ничего не обнаружили. Затем Навального перевели в военный госпиталь, именно там и нашли вещество «Новичок», отметил дипломат.

По словам Лаврова, после смерти Навального и разразившегося шума у немцев ещё раз запросили анализ и методы лечения блогера перед его возвращением в Россию. В ответ полная тишина, констатировал глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа 2023 года Навальный был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы. Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для ещё одного фигуранта дела — Даниэля Холодного (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывшего технического директора одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют по делу о финансировании экстремистской организации и участии в экстремистском сообществе.

В феврале 2024 года Навальный умер в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но помочь ему не смогли. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.

В 2021 году Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, Навальному разрешили отправиться на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите» у россиянина внезапно «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Никаких доказательств при этом не предоставлялось, а взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера. Сам Навальный и его команда утверждали, что его пытались отравить боевым химическим веществом группы «Новичок». После выписки в Москву Навальный вернулся 17 января. В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками, причем сразу на лётное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии. В участии в расследовании произошедшего с Навальным российской стороне по факту отказали. Минюст ФРГ несколько раз отказывал Генпрокуратуре России в предоставлении данных по делу о якобы отравлении блогера.