* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 18 марта, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что был согласен на обмен Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Kremlin.ru Владимир Путин

Соглашаясь на потенциальный обмен Навального, Путин назвал одно условие — чтобы тот впоследствии не возвращался в Россию. По словам президента, разговор об обмене происходил «за несколько дней до ухода господина Навального из жизни».

«Мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, ещё фразу не закончил, я сказал: «Я согласен», — пояснил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, блогер Алексей Навальный (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) умер своей смертью. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для телеканала «Соловьев Live», кадры которого были показаны 5 марта в эфире телеканала «Россия 1».

Нарышкин назвал отвратительным, но ожидаемым явлением «сатанинские пляски», которые устроили на Западе в связи со смертью блогера.

Навальный скончался 16 февраля в колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили в УФСИН, блогеру стало плохо после прогулки, он упал и потерял сознание. Медики колонии и прибывшая оперативно скорая помощь не смогли спасти его, хотя реанимационные мероприятия проводились около получаса. По данным источников, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.