* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 6 декабря, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Россия не располагает методами лечения в Германии блогера Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Немецкая сторона скрывает данные о результатах обследования находившегося на лечении россиянина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Телеведущий поинтересовался у главы МИД РФ о том, как именно умер Навальный. Лавров ответил, что последние годы жизни блогера прошли в России.

«Он умер, отбывая срок в России. Сообщалось, он время от времени чувствовал себя не очень хорошо. Это было ещё одной причиной, по которой мы продолжали просить немцев показать нам результаты его анализов, которые они обнаружили. Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним», — добавил министр.

По словам Лаврова, Германия ничего никому не объясняет, в том числе России, может, американцы добьются правды. У России до сих пор нет информации, как лечили Навального немецкие врачи, что обнаружили и какие методы использовали.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, Навальному разрешили отправиться на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите» у россиянина внезапно «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Никаких доказательств при этом не предоставлялось, а взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера. Сам Навальный и его команда утверждали, что его пытались отравить боевым химическим веществом группы «Новичок». После выписки в Москву Навальный вернулся 17 января. В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками, причём сразу на лётное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии. В участии в расследовании произошедшего с Навальным российской стороне по факту отказали. Минюст ФРГ несколько раз отказывал Генпрокуратуре России в предоставлении данных по делу о якобы отравлении блогера.

В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. В феврале 2024 года он умер в исправительной колонии №3 в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Мужчина после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но помочь ему не смогли. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.