Москва, 11 июля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс Юлию Навальную в перечень террористов и экстремистов.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press Юлия Навальная (физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов)

9 июля суд в Москве заочно арестовал вдову блогера Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе. Кроме того, так как Навальная скрылась от следствия, её объявили в международный розыск.

В мае политолог Илья Ухов обратил внимание на то, что Запад пытается сделать из вдовы блогера политика. Для этого её активно «пиарят» и вручают различные премии, стараясь легализовать её финансирование.