Вашингтон, 6 марта, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Жена главы киевского режима Елена Зеленская отказалась сидеть рядом с Юлией Навальной на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, пишет газета The Washington Post.

AP/TASS Елена Зеленская

По данным издания, планы администрации Байдена усадить двух представительниц «сопротивления» России рядом обернулись тем, что и Зеленская, и Навальная вообще отказались присутствовать на мероприятии.

«Елена Зеленская, первая леди Украины, отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена «О положении страны» (ежегодное послание президента США Конгрессу)», — говорится в публикации.

Представитель Белого дома заявил изданию, что Зеленская приняла такое решение, вероятно, из-за «конфликтов в расписании». Отказ Навальной в США оправдали её «усталостью».

Газета назвала ещё одной вероятной причиной отказа супруги главы киевского режима присутствовать на мероприятии нежелание Киева портить отношения с республиканцами, блокирующими помощь Украине. По словам автора статьи, присутствие Зеленской на выступлении Байдена могло бы выглядеть как «слишком тесная связь» с действующим американским лидером.

«Украина не хочет обидеть республиканцев, которые могут контролировать Белый дом в следующем году в зависимости от результатов ноябрьских выборов», — добавляется в материале.

Однако, как напомнила член СПЧ, главред ИА Регнум Марина Ахмедова, в таком демарше можно увидеть и другие причины. Она напомнила, что Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) признавал Крым российским, да и в целом, почему Байден решил, что Зеленская будет сидеть рядом с русской?

«А может быть, Зеленская прочла в этой рассадке намёк на то, какую участь ей готовит Америка — она, как и Навальная, скоро станет свадебной вдовой и будет шататься по политическим встречам, пока из неё не выжмут весь политический сок. Навальная тоже отказалась присутствовать на выступлении Байдена — она устала. Банка оказалась слишком тесной», — добавила Марина Ахмедова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Зеленская призвала не заставлять украинских беженцев возвращаться на Украину, а в декабре она призвала страны Запада не прекращать поддержку Украины. По словам Зеленской, в этом случае киевскому режиму грозит смертельная опасность.