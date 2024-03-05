Москва, 5 марта, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) умер своей смертью. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, в интервью для телеканала «Соловьев Live», кадры которого были показаны 5 марта в эфире телеканала «Россия-1».

Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости Блогер Алексей Навальный (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — так ответил Нарышкин на вопрос, возможна ли причастность к смерти оппозиционного блогера каких-либо сил на Западе.

Кроме того, Нарышкин назвал отвратительным, но ожидаемым явлением «сатанинские пляски», которые устроили на Западе в связи со смертью блогера.

«Это аморально, низко, безнравственно. И эти люди учили нас», — добавил директор СВР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что блогера Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. До погребения прошла церемония отпевания в Храме иконы Божией Матери в Марьино.

Навальный скончался 16 февраля в колонии №3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили в УФСИН, блогеру стало плохо после прогулки, он упал и потерял сознание. Медики колонии и прибывшая оперативно скорая помощь не смогли спасти его, хотя реанимационные мероприятия проводились около получаса. По данным источников, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

Алексей Навальный в августе 2023 года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы.

До этого, в марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.