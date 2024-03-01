Москва, 1 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Блогера Алексея Навального (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) похоронили на Борисовском кладбище в Москве. До погребения прошла церемония отпевания в Храме иконы Божией Матери в Марьино.

Павел Бедняков/РИА Новости Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму)

Навальный скончался 16 февраля в колонии №3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как рассказали в региональном управлении ФСИН, после прогулки осуждённому стало плохо, он потерял сознание. Медики колонии и прибывшая скорая помощь не смогли спасти его, несмотря на проведение реанимационных мероприятий в течение получаса.

По данным источников, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Алексей Навальный 4 августа 2023 года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы.

Впервые в заключении Навальный оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы отменил ему условный срок по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.

В 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») по делу об оскорблении ветерана ВОВ. Ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.