* * внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму

Москва, 18 марта, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не подтверждал проведение переговоров по обмену Алексея Навального (внесён в перечень террористов и экстремистов). Глава государства сказал только то, что такую идею выдвигал некий человек, заявил 18 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Алексей Навальный (внесён в перечень террористов и экстремистов)

«Путин рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков предположил, что те, кто это заявление президента понял как сообщение о переговорах, невнимательно слушали. На вопрос журналистов, кто предложил обменять Навального, пресс-секретарь ответил, что не может раскрыть эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ночь на 18 марта рассказал, что одобрил идею обменять Навального на тех, кто находится в тюрьмах в западных странах, сразу, как только её услышал.

Навальный скончался 16 февраля, находясь в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи провели все необходимые реабилитационные мероприятия, но не смогли его спасти.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 5 марта сообщил, что Навальный умер своей смертью. Глава СВР также назвал отвратительными «сатанинские пляски», устроенные на Западе вокруг смерти блогера, отметив, что такая реакция была ожидаемой.