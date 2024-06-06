Москва, 6 июня, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в эксклюзивном интервью члену СПЧ, главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, что на создание его организации оказал влияние, сам того не зная, блогер Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремистской деятельности).

Социальные сети Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин

Так, по словам Бородина, он воспринимает Навального не иначе как предателя России и террориста. При этом ныне покойный блогер ранее активно рекламировал и продвигал свой Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией, запрещён и ликвидирован). Эта организация публиковала так называемые расследования о случаях коррупции. Однако несостыковки в сведениях из «фильмов» ФБК и факты додумывания уличали и эксперты, и простые зрители.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893539" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как объяснил Бородин, он вместе со своей командой целенаправленно придумали название ФПБК для своего проекта, чтобы показать всем, что такое реальная борьба с коррупцией.

«Делали акцент именно на бытовую коррупцию. У нас много есть и «посадок», и задержаний, о которых мы не пишем и никогда не говорим. И даже сейчас есть дела, где задержали высокопоставленных силовиков по нашей инициативе… К нам приходит заявитель и объясняет, что с него вымогают крупную сумму силовики, чтобы в отношении него не возбуждали уголовное дело. Соответственно мы принимаем информацию, готовим заявление, опрашиваем человека и передаём в компетентные органы», — рассказал Виталий Бородин.

Глава ФПБК добавил, что за славой в данном вопросе организация не гонится и главное — раскрыть дела. Также он объяснил, почему ФПБК так активно отслеживает действия знаменитостей и зачастую просит Генпрокуратуру провести проверку.

Полную версию интервью смотрите на сайте ИА Регнум 6 июня в 19:00.