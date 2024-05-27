В ЕС утвердили новый санкционный режим против России
DPA: главы МИД ЕС утвердили новые санкции против РФ «за нарушения прав человека»
Брюссель, 27 мая, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — участниц Евросоюза утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека. Об этом 27 мая сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на европейские дипломатические источники.
«Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый режим санкций для наказания за серьёзные нарушения прав человека в России», — говорится в публикации.
Как передавало ИА Регнум, 24 мая итальянское агентство Ansa написало, что главы МИД государств ЕС собираются обсудить новые антироссийские санкции. Эти ограничения предполагалось направить против физических и юридических лиц, которые «нарушают права человека».
В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что кризис правозащиты в мире вызван попыткой западных стран использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств. Глава государства также отметил, что международному сообществу нужны радикальные перемены в вопросе о правах человека, которые будут направлены на обеспечение справедливого подхода к их реализации.
Российский лидер также указал на то, что в сфере прав человека накопились серьёзные противоречия, которые требуют вдумчивого осмысления и разрешения, а потому весьма востребован конструктивный диалог по этому вопросу.
В октябре 2023 года Путин отмечал, что западные страны придумали выгодные для них «правила» и пытаются подменить ими международное право. Президент добавил, что Запад постоянно поучает весь мир, указывая, кому и как нужно жить.