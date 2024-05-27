Брюссель, 27 мая, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — участниц Евросоюза утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека. Об этом 27 мая сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый режим санкций для наказания за серьёзные нарушения прав человека в России», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая итальянское агентство Ansa написало, что главы МИД государств ЕС собираются обсудить новые антироссийские санкции. Эти ограничения предполагалось направить против физических и юридических лиц, которые «нарушают права человека».

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что кризис правозащиты в мире вызван попыткой западных стран использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств. Глава государства также отметил, что международному сообществу нужны радикальные перемены в вопросе о правах человека, которые будут направлены на обеспечение справедливого подхода к их реализации.

Российский лидер также указал на то, что в сфере прав человека накопились серьёзные противоречия, которые требуют вдумчивого осмысления и разрешения, а потому весьма востребован конструктивный диалог по этому вопросу.

В октябре 2023 года Путин отмечал, что западные страны придумали выгодные для них «правила» и пытаются подменить ими международное право. Президент добавил, что Запад постоянно поучает весь мир, указывая, кому и как нужно жить.