* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 18 марта, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Любая смерть, в том числе Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), является печальным событием. Об этом в ночь на 18 марта на пресс-конференции в своём предвыборном штабе заявил кандидат в президенты и действующий глава государства РФ Владимир Путин.

Mos-gorsud.ru Алексей Навальный в зале суда

«Что касается господина Навального: да, он ушёл из жизни. Это всегда печальное событие», — сказал Путин, добавив, что в России были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни.

В ответ на слова российского лидера американский журналист попытался связать смерть блогера в тюрьме с уровнем демократии в России. Путин поинтересовался, неужели в США такого не было. По его словам, в Соединённых Штатах подобные события бывали и неоднократно.

Как сообщало ИА Регнум, блогер Навальный в августе 2023 года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму. Смерть Навального наступила 16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации УФСИН, блогеру стало плохо после прогулки, он упал и потерял сознание. Медики колонии и прибывшая оперативно скорая помощь не смогли спасти его, хотя реанимационные мероприятия проводились около получаса. По данным источников, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал отвратительным, но ожидаемым явлением «сатанинские пляски», которые устроили на Западе в связи со смертью Навального. Блогер умер своей смертью, подчеркнул глава СВР.

Вдова Алексея Навального могла приехать в Россию при жизни мужа, но по каким-то причинам этого не сделала. Об этом заявил журналистам 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.