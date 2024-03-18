* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 18 марта, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Слова президента РФ Владимира Путина о согласии совершить обмен Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) на заключённого за рубежом, свидетельствуют об открытости главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Песков подтвердил, что Путин был готов на обмен Навального, о чём и сказал президент ранее журналистам.

«Президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, любая смерть, в том числе Алексея Навального, является печальным событием. Об этом в ночь на 18 марта на пресс-конференции в своём предвыборном штабе заявил кандидат в президенты и действующий глава государства РФ Владимир Путин.

Смерть Навального наступила 16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации УФСИН, блогеру стало плохо после прогулки, он упал и потерял сознание. Медики колонии и прибывшая оперативно скорая помощь не смогли спасти его, хотя реанимационные мероприятия проводились около получаса. По данным источников, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

Путин рассказал, что был согласен на обмен Навального. Соглашаясь на потенциальный обмен, президент назвал одно условие — чтобы тот впоследствии не возвращался в Россию. По словам Владимира Путина, разговор об обмене происходил «за несколько дней до ухода господина Навального из жизни».