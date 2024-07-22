* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 22 июля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Верховный суд России оставил без изменений последний приговор блогеру Алексею Навальному (внесён в перечень террористов и экстремистов), согласно которому он получил 19 лет лишения свободы за создание экстремистской организации, сообщили в пресс-службе суда.

РИА Новости/Павел Бедняков Алексей Навальный (внесён в перечень террористов и экстремистов)

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменения», — заявили в пресс-службе.

В августе 2023 года суд назначил Навальному 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Блогера признали виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и ряде других преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года блогер умер в исправительной колонии. Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но помочь ему не смогли. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.