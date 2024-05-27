Москва, 27 мая, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Катастрофическое для несистемной либеральной оппозиции падение уровня влияния, развал структуры и идейная пустота, особенно ярко проявившая себя в последние два года, привели к попыткам найти новую точку опоры и переформулировать медийный посыл. Об этом 27 мая написал политолог Илья Ухов в статье для газеты «Взгляд».

Peter Kneffel / dpa / Global Look Press Юлия Навальная

Так, вручение разнообразных западных премий вдове блогера Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Юлии Навальной является не более чем попыткой легализовать её в качестве некоего политика.

Он обратил внимание на то, что в США решили присудить Навальной так называемую «премию архонтов». Выдать её планирует некое «Братство св. Андрея Первозванного» — организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

«На самом деле цели и задачи у премий, подобных той, что собираются вручить Навальной в США, совсем другие. Во-первых, Запад давно выработал способ легализации финансирования нужных им общественников и политиков. Им либо начинают массово вручать премии с довольно большим финансовым компонентом, <…> либо они вдруг становятся невероятно востребованными лекторами, которым за выступление платят сотни тысяч долларов», — говорится в материале.

Отмечается, что такие «премии архонтов» не имеют к христианской вере никакого отношения, а являются попыткой через премии легализовать в публичном пространстве того или иного индивидуума, выгодного США и американской внешней политике.

Автор также подчёркивает, что Навальный подобными решениями чуть ли канонизируется, выдаётся за истинно православного. При этом премию получает его вдова за «демонстрацию заботы об основных правах и свободе вероисповедания всех людей».

По словам Ухова, это, с одной стороны, прекрасный пример непотизма и кумовства в оппозиционной среде, в которых навальнисты столь рьяно обвиняли российскую власть, а с другой — это какая-то богословская новелла, самозарождение благодати у политикана-мирянина и передача её дистанционно супруге.

«Впору ставить вопрос: уж о православии ли идёт речь?» — поставил вопрос эксперт.

Он добавил, что на Западе при этом не замечают, что верующие на Украине даже в условиях тоталитарной диктатуры и разгула нацистов демонстрируют реальное мученичество за веру, защищая монахов Киево-Печерской лавры от нападок наследников нацистов, выходя с протестами и крестными ходами.

Как передавало ИА Регнум, Навальный скончался 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В УФСИН сообщили, что блогеру стало плохо после прогулки, он упал и потерял сознание. Медики колонии и прибывшая оперативно скорая помощь не смогли спасти его, хотя реанимационные мероприятия проводились около получаса.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 5 марта сообщил, что Навальный умер своей смертью. Он также назвал отвратительными «сатанинские пляски», устроенные на Западе вокруг смерти блогера, отметив, что такая реакция была ожидаемой.

Навальный в августе 2023 года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы.

До этого, в марте 2022 года, Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.