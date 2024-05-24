* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Брюссель, 24 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 мая обсудят введение новых санкций против России, сообщило итальянское информагентство Ansa.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Послы ЕС уже согласовали данный санкционный режим, сказано в публикации. Новые ограничения предполагается направить против физических и юридических лиц, якобы нарушающих права человека.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что данный пакет санкций будет носить имя Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно заявляли о способности Москвы справиться с санкционным давлением. Президент Владимир Путин отмечал, что западные санкции принесли обратный результат, а экономика России растёт. Глава государства напомнил, что антироссийские санкции вводили, чтобы разрушить страну изнутри, но этого не случилось.

Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые, заявил Путин 24 мая на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Навальный скончался 16 февраля, находясь в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи провели все необходимые реабилитационные мероприятия, но не смогли его спасти. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что Навальный умер своей смертью, и называл отвратительными «сатанинские пляски», устроенные на Западе вокруг смерти блогера.