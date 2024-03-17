* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 18 марта, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Вдова Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могла приехать в Россию при жизни мужа, но по каким-то причинам этого не сделала. Об этом заявил журналистам 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вдова Навального имела шанс приехать в Россию увидеть мужа… Она отказалась. Она предпочла остаться за границей», — сказал Песков.

Представитель Кремля считает, что те люди, которые сами оторвали себя от своей Родины, чем дольше находятся вдали, тем больше теряют связь со своей страной.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что был согласен на обмен Алексея Навального.

Соглашаясь на потенциальный обмен Навального, Путин назвал одно условие — чтобы тот впоследствии не возвращался в Россию. По словам президента, разговор об обмене происходил «за несколько дней до ухода господина Навального из жизни».

Навальный умер своей смертью. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По данным источников, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.