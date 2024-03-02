Нагорно-карабахский конфликт
Лавров оценил курс Армении в отношении России
Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 2 марта на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в турецкой Анталье. Он выразил сожаление, что руководство Армении, судя по всему...
2 марта 2024
Пашинян и Алиев встретились на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на Мюнхенской конференции по безопасности с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает агентство АзерТАдж. «17 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики...
17 февраля 2024
Армении предрекли потерю государственности из-за конфликта с Азербайджаном
Конечной целью событий армяно-азербайджанского конфликта, которые наблюдаются на протяжении нескольких лет, может быть ликвидация, по сути, армянской государственности. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 13 февраля высказал историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского...
13 февраля 2024
Новое обострение? Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана объявила о проведённой 13 февраля «операции возмездия», которая включала в себя разгром боевого поста ВС Армении «с серьёзными потерями среди личного состава». Эта операция, как утверждает Баку, стала ответом на обстрел с армянской стороны, совершённый накануне...
13 февраля 2024
«Операция возмездия»: Азербайджан применил силу на границе с Арменией
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. «13 февраля подразделениями государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооружённых сил Армении проведена «операция возмездия», — сказано в...
13 февраля 2024
Посла ЕС в Баку вызвали в МИД страны из-за «антиазербайджанской пропаганды»
Посла Евросоюза в Азербайджане Петера Михалко вызвали в МИД республики и выразили обеспокоенность деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении, сообщила 12 февраля пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства на своём сайте. «В ходе встречи до внимания ещё раз было доведено, что...
12 февраля 2024
Ильхам Алиев побил карту Никола Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с очередной дипломатической инициативой — предложил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву подписать пакт о ненападении. Документ можно было бы принять в пакете с решением об отводе войск от границ и об их (границ) демилитаризации, заверял...
30 января 2024
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
В Ереване уроженец Армении устроил погром возле памятника детям блокадного Ленинграда. Видеокадры осквернения монумента появились в соцсетях. На кадрах видно, как злоумышленник опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага. Свои действия мужчина снял на видео и опубликовал его. На...
29 января 2024
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию. «Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границы, механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении», —...
29 января 2024
Ереван потребовал от Баку гарантий отсутствия территориальных претензий
Армения рассчитывает получить от руководства Азербайджана гарантии того, что Баку больше не будет предъявлять территориальные претензии Еревану. Об этом на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор» заявил премьер Никол Пашинян, добавив, что Армения готова предоставить такие гарантии в...
20 января 2024
Ереван предложил Баку заключить договор о взаимном контроле вооружений
Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Об этом 13 января на заседании инициативной группы возглавляемой партии «Гражданский договор» заявил премьер-министр и лидер политсилы Никол Пашинян. Он напомнил, что Ереван предлагал Баку зеркально отвести...
13 января 2024
В Баку сообщили о прогрессе в работе над мирным договором с Ереваном
Между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, заявил 4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. «Мы действительно верим, что...
4 января 2024
Песков: Ереван и Баку движутся к финализации работы по мирному договору
Руководство Азербайджана и Армении, очевидно, движется к финализации мирного договора, сообщил 27 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это...
27 декабря 2023
Песков: Москва готова помочь Баку и Еревану в работе над мирным договором
Российская Федерация готова оказать помощь Армении и Азербайджану в завершении работы над проектом мирного договора, заявил в интервью телеканалу «Известия» 26 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность...
26 декабря 2023
Алиев и Пашинян обменялись рукопожатиями на саммите СНГ
На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге прошла первая с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Алиев и Пашинян при встрече обменялись рукопожатиями. На экскурсии, которую...
26 декабря 2023
Путин заявил, что Армения сама отказалась от Карабаха
От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя Москву. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции. «Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Это просто констатация...
14 декабря 2023
Пашинян допустил скорое подписание мирного соглашения с Баку
Подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время вполне реально, заявил 14 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. «В случае, если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в...
14 декабря 2023
Пашинян заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежно
Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с активом правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области...
10 декабря 2023
Алиев и Пашинян подтвердили желание подписать мирный договор
Власти Азербайджана и Армении обнародовали совместное заявление об освобождении военнослужащих и мерах по укреплению доверия между странами, тем самым подтвердили желание подписать мирный договор. В тексте говорится, что в качестве жеста доброй воли Азербайджан освобождает 32 армянских...
новость часа
8 декабря 2023
Армения и Азербайджан договорились об обмене задержанными военнослужащими
Азербайджан и Армения договорились об обмене задержанными военнослужащими, сказано в опубликованном 7 декабря совместном заявлении администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении. «В результате переговоров между администрацией президента Азербайджанской Республики и...
7 декабря 2023