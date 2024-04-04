Баку, 4 апреля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Российские миротворцы помогут азербайджанским специалистам с разминированием территорий в Нагорном Карабахе, заявил 4 апреля глава Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на брифинге.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его словам, для этого осталось подготовить необходимые документы, процесс на стадии аккредитации. Планируется, что российские военнослужащие начнут работать в первую очередь в Ходжалинском районе.

«Техника, собаки и рабочая сила вскоре будут привлечены к процессу разминирования в Ходжалы», — сказал Сулейманов.

Он сообщил, что азербайджанские специалисты приступили к разминированию в ряде населенных пунктах региона. По данным ANAMA, с 10 ноября 2020 года от мин в Карабахе погибли 350 человек, 285 получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и начал военную операцию в регионе. На следующий день карабахское руководство при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию. В последующие дни из Нагорного Карабаха в Армению выехали более ста тысяч жителей, почти все — этнические армяне.

Президент России Владимир Путин, 5 октября комментируя переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Армения официально отказалась от притязаний на этот регион и является частью Азербайджана. Он напомнил, что армянский премьер-министр Никол Пашинян осенью 2022 года в Праге признал азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах, чем определил судьбу региона.