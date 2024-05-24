Баку, 24 мая, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села на границе с Арменией, сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, который возглавляет комиссию по делимитации границы с Арменией.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Сегодня территория сёл Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы Газахского района взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики», — сказано в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Отмечается, что возвращение четырёх населённых пунктов площадью 6,5 кв. км произошло после работ по делимитации пограничной линии протяженностью 12,7 км.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая комиссии Азербайджана и Армении в рамках девятой встречи по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности согласовали протокол-описание ряда отрезков линии границы. Речь шла о делимитации границы между населёнными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана, а именно между сёлами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

23 апреля в правительстве Азербайджана сообщили, что на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по делимитации границы установили первый столб. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о начале процесса демаркации границ и подчеркнул, что соглашения были достигнуты в результате двусторонних обсуждений. 10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения, которые продлились более четырёх часов.