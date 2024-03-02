Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 2 марта на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в турецкой Анталье.

Станислав Красильников/ РИА Новости / POOL

Он выразил сожаление, что руководство Армении, судя по всему, сознательно решило последовательно вести линию на ухудшение отношений с Россией, в том числе обвинить Россию во всём, что произошло с Нагорным Карабахом.

«Это не по-союзнически, конечно», — сказал Лавров.

Именно Россия, напомнил министр, остановила конфликт в Нагорном Карабахе, который мог быть прекращён раньше. По его словам, ещё до того, как Азербайджан занял Шушу, армянский премьер-министр Никол Пашинян в ответ на призывы российского президента Владимира Путина заявил, что Армения будет воевать до конца.

Можно было остановить конфликт раньше и по такому варианту, который позволял вернуть азербайджанских беженцев в Шушу и сохранить этот город в составе Карабаха, отметил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой Еревана сильную зависимость от России с 1991 года. По его словам, как только Россия «приняла решение» не помогать Армении, система безопасности страны рухнула.

После перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана осенью 2023 года целый ряд армянских политиков обвинили Москву в отсутствии помощи. Но от Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя об этом Москву, напоминал президент России Владимир Путин.