Ереван, 13 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана объявила о проведённой 13 февраля «операции возмездия», которая включала в себя разгром боевого поста ВС Армении «с серьёзными потерями среди личного состава».

Иван Шилов ИА Регнум

Эта операция, как утверждает Баку, стала ответом на обстрел с армянской стороны, совершённый накануне. Госпогранслужба отметила, что уничтоженный боевой пост находился возле населённого пункта, откуда военные Армении «обстреляли позиции войск государственной пограничной службы Азербайджана».

В свою очередь минобороны Армении утверждает, что 13 февраля, начиная с 5:30 по местному времени (6:30 по мск) были обстреляны армянские позиции, расположенные в районе села Неркин-Ханд (Сюникская область), и что в результате стрельбы, которая велась из стрелкового оружия, четверо армянских военных погибли и ещё один был ранен.

Нагорный Карабах: исход

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет придаёт большую напряжённость отношениям Армении и Азербайджана. Регион, большую часть населения которого составляли этнические армяне, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе произошло осенью 2023 года. В результате 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». При посредничестве России Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Затем премьер Армении Никол Пашинян отправился на саммит по Карабаху в ЕС, после которого заявил о готовности признать регион азербайджанским

В итоге Нагорный Карабах перешёл под контроль Баку.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования непризнанной республики Арцах с 1 января 2024 года. Жителям республики было предписано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, и самим принять решение о том, оставаться ли в Нагорном Карабахе. В итоге из региона в Армению, по данным на 2 октября 2023 года, выехало более 100 тыс. человек.

Действия Армении

Очередному витку напряжённости предшествовал ряд действий со стороны премьер-министр Армении Никола Пашиняна.

В сентябре 2023 года Пашинян выступил с рядом острых заявлений. В частности, он сказал, что российские миротворцы якобы «не справились» со своей миссией в Нагорном Карабахе. Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, отмечал он.

В октябре 2022 года он признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, когда подписал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

На саммите в Гранаде 5 октября 2023 года армянский премьер-министр также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)», — говорилось в документе.

А 10 декабря 2023 года Пашинян заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, якобы Ереван тратил свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей.

Спустя месяц осведомлённый источник сообщил СМИ, что власти Германии намерены рассорить Армению с Россией, втянув Ереван в орбиту антироссийской политики Запада. Со слов источника, в интересах Германии поскорее добиться вывода российских пограничников с территории Армении, а также зачистить государственный аппарат страны от дружественно настроенных по отношению к России лиц.

Уже 1 февраля 2024 года Никол Пашинян в интервью Общественному радио страны заявил о невозможности продолжать военное сотрудничество с Россией.

Реакция России

Во время урегулирования конфликта нагорно-карабахского конфликта прозвучало много лживых заявлений, информировала в октября 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В качестве примера она привела интервью «Евроньюс», где председатель Евросовета Шарль Мишель пустился в рассуждения о том, что Россия якобы предала армянский народ, не отреагировав на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Хотела бы напомнить Ш. Мишелю и всем его адептам: именно Европейский союз созвал саммиты в Праге и Брюсселе, где армянское руководство признало Нагорный Карабах территорией Азербайджана», — подчеркивала российский дипломат.

Российский президент Владимир Путин высказывайся о происходящем дважды. По его словам, определение статуса Карабаха было ключевым вопросом.

«Вокруг этого всё крутилось на протяжении предыдущих десятилетий: как и когда, кто и где будет определять статус. Всё, Армения его решила — Карабах перешёл в состав Азербайджана официально. Такова позиция современного армянского государства», — отмечал в начале октября 2023 года российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Позднее, 14 декабря, на прямой линии и большой пресс-конференции глава государства проинформировал, что от Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя Москву. По словам российского президента, гипотетическое прекращение Ереваном членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС не в интересах Армении.