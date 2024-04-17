Москва, 17 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения о начале вывода российского миротворческого контингента с территории Нагорного Карабаха. Он заявил об этом 17 апреля на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Да, это действительно так», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили о начале выхода российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

Российские миротворческие силы находились на территории Нагорного Карабаха в соответствии с трёхсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля глава Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил, что миротворцы РФ помогут азербайджанским специалистам разминировать территорию Нагорного Карабаха. По его словам, в первую очередь разминирование начнётся в Ходжалинском районе.

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, после чего начал там военную операцию. Руководство Карабаха через день при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию. После этого из региона в Армению выехали свыше ста тысяч жителей, почти все — этнические армяне.

Президент России Владимир Путин 5 октября, комментируя переход Карабаха под контроль азербайджанских властей, подчеркнул, что армянская сторона официально отказалась от притязаний на этот регион и признала, что он является частью Азербайджана. Глава государства напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян осенью 2022 года в Праге признал азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, включавшую Карабах, и этим определил судьбу региона.