Париж, 19 июня, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Армения закупила у Франции 36 самоходный артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые планируются поставить в течении 15 месяцев. Об этом сообщил замдиректора французского журнала «Le Figaro» Жан-Кристоф Бюссон.

(сс) Hayden Allega

«Для усиления своей защиты от Азербайджана Армения закупила у Франции 36 пушек CAESAR, которые должны поставить в течение следующих 15 месяцев», — написал Бюссон в соцсети X (бывшая Twitter).

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Париж провоцирует новый виток вооружённого противостояния в регионе ради достижения собственных политический целей.

Как передавало ИА Регнум, в апреле МИД Азербайджана отмечал, что Париж после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году предпринял ряд антиазербайджанских шагов, а Баку принимал только ответные меры. Франция неоднократно инициировала в Совбезе ООН и на других международных платформах документы, направленные против Азербайджана, отмечали в ведомстве. Азербайджанское министерство также обвинило Францию в поставках оружия в Армению и в продвижении милитаризма в регионе.

11 марта Захарова заявила, что Франция начала активно действовать в Закавказье, пытаясь компенсировать провал своей политики в Африке, и не планирует помогать с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Дипломат напомнила, что именно Москва выполнила все миротворческие функции в регионе.