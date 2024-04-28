Ереван, 28 апреля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили армяно-азербайджанское урегулирование, сообщила 28 апреля пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, слова которой приводит «Sputnik Армения».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки двусторонних отношений Армения — США, встречи, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе, а также армяно-азербайджанского мирного процесса», — информировала она.

По словам Багдасарян, Пашинян выразил удовлетворение активизацией двусторонних отношений. Премьер-министр также подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе 5 апреля, отметив, что эти договоренности были выражены в пресс-релизе по итогам встречи и встреча не имела какой-либо секретной повестки.

Кроме того, в разговоре Пашинян позитивно отозвался о процессе демаркации армяно-азербайджанской государственной границы, подчеркнув, что обеспокоенность жителей сёл Воскепар, Киранц и Беркабер Тавушской области понятна, и будет сделано всё для адресации их законных опасений.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 20 на 21 апреля участники акции протеста в Тавушской области Армении заблокировали участок автотрассы между сёлами Воскепар и Киранц. Собравшиеся выступили против передачи Азербайджану нескольких сёл, которые находятся в этом регионе.

Позже стало известно, что военнослужащие-контрактники поддержали протестующих в селе Киранц, примкнув к перекрывшим автотрассу местным жителям. В минобороны Армении пообещали принять меры после появления в соцсетях видео с военными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля подчеркнул, что Россия выступает за контакты между Ереваном и Баку. По его словам, такие контакты необходимы для общей разрядки и окончательного урегулирования тех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня.