Баку, 17 апреля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Российский миротворческий контингент, находившийся в Нагорном Карабахе с осени 2020 года, справился со своей задачей, защитив мирное население непризнанной республики. При этом перед российскими миротворцами не стояла задача вести боевые действия за чьи-либо политические интересы, тем более учитывая, что Армения официально признала суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя информацию о том, что начался вывод российского миротворческого контингента с территории Нагорного Карабаха.

«Российские миротворцы, безусловно, выполнили свою задачу, не допустили резню мирного населения. Начиная со старта карабахского конфликта в конце восьмидесятых годов наши миротворцы действительно выполняли задачи, ради которых там находились. Никакой резни мирного населения не было, никакого неизбирательного применения силы против мирных граждан. Это заслуга российских миротворцев. Во-вторых, российские миротворцы в Карабахе не нанимались воевать. Более того, у российских миротворцев не было мандата, чтобы воевать. Армения сама официально признала Карабах частью Азербайджана. Российские миротворцы выполняют законы и международные соглашения, которые заключает сама армянская сторона. Ни разу не было такого, чтобы Ереван заявил о признании Карабаха независимым государством или заявил, что начинает процесс включения Карабаха в состав Армении. От кого миротворцы должны были защищать территорию Карабаха?» — прокомментировал эксперт.

Так что претензии отдельных политиков Армении к миротворческому контингенту России в Нагорном Карабахе полностью безосновательны, уверен собеседник ИА Регнум. Миротворцы справились с поставленной задачей и покидают регион с гордо поднятой головой, резюмировал Данилин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил 17 апреля сообщения о начале вывода миротворческого контингента России с территории Нагорного Карабаха, официально признанного частью Азербайджана.

Российские миротворческие силы находились в регионе в соответствии с трёхсторонним соглашением Азербайджана, России и Армении, подписанным 10 ноября 2020 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил 4 апреля, что миротворцы России помогут азербайджанским специалистам разминировать Нагорный Карабах. По его словам, процедура начнётся с Ходжалинского района.

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Карабахе, после чего начал там военную операцию. Руководство самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить свои вооружённые силы. После этого из региона в Армению выехали свыше ста тысяч жителей, почти все — этнические армяне.

Также ИА Регнум сообщало 20 сентября 2023 года со ссылкой на Минобороны об обстреле в Карабахе автомашины, на которой передвигались российские миротворцы. Российские военные, находившиеся в автомобиле, погибли. Это произошло в районе села Джанятаг. Среди погибших оказался замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган.

На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев принёс свои извинения российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, пообещав расследовать случившееся и наказать виновных. Азербайджанский лидер заявил, что Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших. Был отстранён от работы командир корпуса азербайджанских Вооружённых сил, подчинённые которого обстреляли российских военных. Задержали подозреваемых в обстреле.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе.

Президент России, комментируя 5 октября переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на этот регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осенью 2022 года официально признал азербайджанский суверенитет над всей территорией бывшей Азербайджанской ССР, включавшую Нагорный Карабах, чем определил судьбу региона.