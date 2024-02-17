Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на Мюнхенской конференции по безопасности с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

Владимир Смирнов/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«17 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля госпогранслужба Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. Отмечалось, что в результате был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населённого пункта, откуда, как утверждается, 12 февраля «армянские военные обстреляли позиции войск государственной пограничной службы Азербайджана».

Тогда Армения сообщила о гибели четырёх военных, Баку подтвердил ранение одного своего пограничника.

Вместе с тем в конце января Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию.

По словам Пашиняна, Ереван также предложил Баку взаимный отвод войск от бывших границ Армянской и Азербайджанской ССР. Такой шаг, как полагает глава правительства, позволил бы странам усилить контроль над территориями бывших советских республик.

В разговоре с ИА Регнум историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов отметил, что конечным итогом событий армяно-азербайджанского конфликта, которые наблюдаются на протяжении нескольких лет, может быть ликвидация, по сути, армянской государственности.