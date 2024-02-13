Москва, 13 февраля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Конечной целью событий армяно-азербайджанского конфликта, которые наблюдаются на протяжении нескольких лет, может быть ликвидация по сути армянской государственности. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 13 февраля высказал историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, комментируя новый конфликт на границе Азербайджана и Армении 12 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что в последние несколько лет наблюдалась поэтапная ликвидация присутствия Армении в Нагорном Карабахе.

«Сейчас мы наблюдаем продолжение данного процесса, конечной его целью может стать, по сути, ликвидация армянской государственности и, как утверждают некоторые специалисты, соединение двух частей Турции (классической Турции как страны и Азербайджана). И в этом процессе Армения является как бы логическим препятствием», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что при этом на самом деле настоящие причины происходящих событий кроются не в каких-то устремлениях руководства Азербайджана и одобрении из Турции таких экспансионистских устремлений. В первую очередь это последствия политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который неблагодарно пытается кусать российскую кормящую руку и опереться на западные силы, как видно, не способные стать реальной защитой и гарантом мира в регионе.

Балмасов отметил, что слабость провоцирует дальнейшие силовые действия.

«И, если в армянское общество не задумается об этом, они рискуют потерять государственность. Единственная возможность избежать этого — это опереться на Россию. Потому, что политика лавирования и многовекторности, которую применяет Пашинян, ни к чему хорошему не приведёт», — отметил эксперт.

Как указал политолог, стратегия Азербайджана, который избрал тактику поэтапного «откусывания» от армянских интересов солидных кусков, является, как видно, действенной на фоне серьёзного охлаждения отношений между Ереваном и Москвой.

По словам эксперта, Баку и дальше будет пытаться реализовывать свои интересы по соединению с Турцией.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля госпогранслужба Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. Отмечается, что в результате был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населённого пункта, откуда, как утверждается, 12 февраля «армянские военные обстреляли позиции войск государственной пограничной службы Азербайджана».

Армения сообщила о гибели четырёх военных, Баку подтвердил ранение одного своего пограничника.

В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию.

По словам Пашиняна, Ереван также предложил Баку взаимный отвод войск от бывших границ Армянской и Азербайджанской ССР. Такой шаг, как полагает глава правительства, позволил бы странам усилить контроль над территориями бывших советских республик.