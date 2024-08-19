Баку, 19 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Москва готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Об этом 19 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

РИА Новости/Алексей Бабушкин Владимир Путин

«Историческая вовлечённость России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия будет рада, если сможет помочь Азербайджану и Армении выйти на подписание мирного соглашения и довести дело до делимитации и демаркации границы.

Российский лидер также заявил, что после визита в Азербайджан свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет ему о результатах переговоров в Баку.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

25 мая Алиев после переговоров с Пашиняном в Москве подчеркнул, что мирный договор необходимо составить «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь армянский премьер заявил, что Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября Алиев поднял государственный флаг республики в столице Карабаха.