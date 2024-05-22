Москва, 22 мая, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переложить всю ответственность на Россию за проигрыш в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

«Пашинян — лжец и негодяй, который пытается направить гнев армянского народа на Россию, провалив и проиграв всё то, за что его предшественники и весь армянский народ боролись в течение многих лет», — сказал депутат.

Затулин также пояснил, о каких именно двух странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) говорил Пашинян. По его мнению, премьер Армении намекал на Россию и Белоруссию.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пашинян во время правительственного часа в парламенте заявил, что две страны ОДКБ якобы готовились к войне против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом он не стал называть эти страны.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее премьер Армении пригрозил выйти из ОДКБ. Однако в секретариате организации заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении, предположив, что, возможно, под приостановкой имелось в виду неучастие республики в ряде мероприятий.