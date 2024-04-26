Баку, 26 апреля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе завершил свою деятельность, сообщило 26 апреля азербайджанское информационное агентство Репорт.

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В Агдамском районе, где находился центр, состоялась организованная минобороны Азербайджана торжественная церемония, в которой приняли участие первый заместитель министра обороны — начальник генштаба Вооружённых сил Азербайджана Керим Велиев, заместитель начальника Генштаба Министерства обороны России Сергей Истраков, начальник Генштаба сухопутных войск Турции Левент Эргюн.

Истраков отметил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме на протяжении трёх лет являлся примером успешного сотрудничества военных трёх стран. По его словам, все поставленные задачи решались коллегами из России и Турции в деловой и дружеской обстановке.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр начал деятельность в Агдаме 30 января 2021 года с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня в Карабахском регионе и предотвращения нарушений закона.

Как передавало ИА Регнум, российские миротворцы выполняли миссию в Нагорном Карабахе на основании трёхстороннего соглашения, заключённого 10 ноября 2020 года между Москвой, Баку и Ереваном. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года подчеркнул, что миротворцы делают всё для защиты мирного населения в Карабахе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 апреля подтвердил, что миротворческий контингент начали выводить из Нагорного Карабаха. Он отметил, что вывод миротворческого контингента отвечает реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год.

Миротворцы уходят прежде всего потому, что защищать стало некого — Ереван признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом и около 100 тысяч армян покинули регион, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.