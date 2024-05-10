Астана, 10 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения.

РИА Новости/Сергей Карпухин

Встреча продолжалась более четырёх часов в Доме дружбы. Результаты переговоров пока не сообщаются, передаёт ТАСС.

МИД Казахстана предупредил СМИ, что по итогам переговоров выход к прессе и вопросы участникам не предусмотрены.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном.

После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе.

В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и начал военную операцию в регионе. На следующий день карабахское руководство при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию. В последующие дни из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 100 тыс. жителей, почти все — этнические армяне.

Встреча министров иностранных дел проходила на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области процесса делимитации границы с Азербайджаном. Накануне архиепископ Баграт дал премьер-министру Армении час, чтобы объявить о своей отставке. Участие в том митинге приняли несколько тысяч человек.

Протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов. Также около 20 человек утром 28 апреля перекрыли дорогу Ереван — Гюмри в знак протеста. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение по трассе.