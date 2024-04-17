Баку, 17 апреля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Москва и Баку приняли совместное решение вывести российских миротворцев из Нагорного Карабаха, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев 17 апреля агентству «АзерТадж».

Иван Шилов ИА Регнум

«Высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации», — сказал он.

Гаджиев добавил, что министерства обороны России и Азербайджана работают над тем, чтобы выполнить принятое решение.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля подтвердил информацию, что российский миротворческий контингент начали выводить из Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы выполняли миссию в Нагорном Карабахе на основании трёхстороннего соглашения, заключённого 10 ноября 2020 года между Москвой, Баку и Ереваном. Прибывший в регион полковник ВС РФ Алексей Полюхович сообщил, что местные жители тепло встретили российских миротворцев.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года подчеркнул, что миротворцы делают всё для защиты мирного населения в Карабахе. Он также напомнил о гибели российских бойцов, защищавших порядок в регионе.

Также в сентябре Путин, комментируя переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана, и не известил об этом Москву. Российский лидер напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, включавшую Карабах, и таким образом решил судьбу региона.