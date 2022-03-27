Крушение Boeing-737 на юге Китая 21 марта 2022 года
В Китае спасатели обнаружили второй черный ящик разбившегося Boeing 737
Второй бортовой самописец (черный ящик) был обнаружен спасателями на месте крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737 на юге Китая. Об этом 27 марта сообщает Центральное телевидение Китая. В сообщении подтверждается обнаружение второго бортового самописца, находившегося на борту разбившегося...
27 марта 2022
Пассажиры и члены экипажа рухнувшего в КНР Boeing признаны погибшими
Пассажиры и члены экипажа самолета Boeing 737, рухнувшего в Китае, признаны погибшими. Об этом 26 марта сообщило агентство «Синьхуа». По последним данным, всего на борту воздушного судна находились 132 человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China...
26 марта 2022
На месте крушения Boeing 737 в Китае не обнаружили следов взрывчатки
На данный момент в образцах, которые были собраны на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-737 на юге Китая, не было найдено взрывчатых компонентов. Об этом 26 марта рассказал на пресс-конференции пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си. По словам Чжэн Си...
26 марта 2022
На месте крушения Boeing 737 в Китае найден второй чёрный ящик
Второй бортовой самописец был найден спасателями на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в Китае. Об этом 25 марта сообщило издание «Чжунго миньханбао». Уточняется, что найденный самописец был предназначен для записи полётных данных. Специалисты надеются, что после расшифровки данных...
25 марта 2022
Память черного ящика разбившегося в КНР самолета может быть повреждена
Блок памяти обнаруженного на месте разбившегося в Китае самолета Boeing 737 самописца может быть поврежден, заявил 24 марта представитель китайской государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы. «В настоящее время нельзя исключать вероятность того, что блок памяти поврежден», — сказал он...
24 марта 2022
В Китае нашли обломки двигателя потерпевшего крушение Boeing 737
Обломки двигателя пассажирского лайнера Boeing 737, который потерпел крушение на юге Китая, обнаружены в ходе поисков. Об этом сообщает 24 марта Центральное телевидение Китая. Поисково-спасательная служба нашла элементы авиационного двигателя и другие важные фрагменты в основной зоне поисков. Ранее...
24 марта 2022
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Китае самолета
В Китае спасатели обнаружили один из черных ящиков пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге страны. Об этом 23 марта сообщило агентство «Синьхуа». "Представитель авиакомпании China Eastern Airlines при группе спасателей на месте катастрофы сообщил Синьхуа о том, что черный...
23 марта 2022
На месте крушения лайнера Boeing-737 в Китае обнаружили черный ящик
Один из черных ящиков обнаружили спасатели на месте крушения лайнера Boeing-737 в южной части Китая. Об этом 23 марта сообщает китайское Центральное телевидение. «Сегодня во второй половине дня на месте крушения было обнаружено одно регистрирующее устройство», — говорится в сообщении. При этом...
23 марта 2022
Ливень прервал поисковые работы на месте крушения Boeing в Китае
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737 были прерваны из-за сильного ливня на юге Китая. Об этом 23 марта сообщило Центральное телевидение Китая. Сильный ливень начался 23 марта утром, из-за осадков в месте падения самолёта возникла опасность небольших...
23 марта 2022
Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости
В Китайской Народной Республике потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern. По данным управления авиации КНР, на борту самолета находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что информации о гражданах...
22 марта 2022
Спасатели не нашли тел пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737
Выжившие либо тела пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение пассажирского самолёта Boeing 737 до сих пор не были обнаружены спасателями на юге Китая. Об этом 22 марта сообщает Центральное телевидение Китая. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на...
22 марта 2022
Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями
Телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров рейса Куньмин — Гуанчжоу направил председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин. Текст опубликован 21 марта на сайте Кремля. «Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью...
21 марта 2022
Посольство Индонезии отслеживает данные о жертвах авиакатастрофы в Китае
Посольство Индонезии в Пекине и Генеральное консульство Индонезии в Гуанчжоу согласовали данные о жертвах крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines, сообщает Antara. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости»...
21 марта 2022
Си Цзиньпин поручил организовать поисковые работы после крушения Boeing
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ после крушения Boeing 737, передает 21 марта Центральное телевидение Китая. «Си Цзиньпин поручил немедленно активизировать механизм действий в экстренных ситуациях, приложить все силы для...
21 марта 2022
В Китае назвали возможную причину крушения Boeing 737
Причиной падения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines мог стать отказ двигателя. Об этом 21 марта пишет китайская газета «Хуаньцю шибао». Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости» «С высокой долей...
21 марта 2022
Акции Boeing рухнули после крушения самолёта в Китае
Более чем на 7% рухнули акции авиакомпании Boeing после крушения пассажирского самолёта в Китае. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи 21 марта. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости» Акции авиакомпании рухнули на 7,02%...
21 марта 2022
Лесной пожар на месте крушения Boeing 737 в Китае потушен
Лесной пожар на месте крушения самолёта Boeing 737 на юге Китая потушен. Об этом 21 марта сообщает Центральное телевидение Китая. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости» Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании China Eastern...
21 марта 2022
В Китае на место крушения самолета направили 450 пожарных
В Китае на место крушения Boeing 737 для тушения лесного пожара направлено 450 пожарных, передает Центральное телевидение Китая. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости» Отмечается, что службы лесной пожарной безопасности провинции...
21 марта 2022
Управление авиации КНР подтвердило крушение Boeing 737
Крушение пассажирского самолёта Boeing 737 компании China Eastern подтвердило управление авиации КНР. Об этом 21 марта сообщили в ведомстве. Отмечается, что авария произошла в районе города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Как сообщало ИА REGNUM, самолёт разбился 21 марта. На его...
21 марта 2022
Информации о гражданах России на борту разбившегося в Китае самолёта нет
Информации о гражданах России на борту разбившегося в Китае самолёта нет. Об этом 21 марта сообщили в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский Boeing 737 разбился на юге Китая. На его борту могли находиться 133 человека
21 марта 2022