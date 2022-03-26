Пекин, 26 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Пассажиры и члены экипажа самолета Boeing 737, рухнувшего в Китае, признаны погибшими. Об этом 26 марта сообщило агентство «Синьхуа».

Ryan Dlugash Boeing-737

По последним данным, всего на борту воздушного судна находились 132 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший из города Куньмин в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта. Воздушное судно рухнуло в горной труднодоступной местности, на территории городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

Известно, что экипаж Boeing 737 не успел даже подать сигнал бедствия.