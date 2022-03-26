Пекин, 26 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На данный момент в образцах, которые были собраны на месте крушения пассажирского лайнера Boeing-737 на юге Китая, не было найдено взрывчатых компонентов. Об этом 26 марта рассказал на пресс-конференции пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си.

Ryan Dlugash Boeing-737

По словам Чжэн Си, для анализа в физико-химическую лабораторию было отправлено 66 образцов, 41 из которых уже прошел проверку.

«Компонентов обычных неорганических взрывчатых веществ, а также компонентов обычных органических взрывчатых веществ обнаружено не было», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта следовавший рейсом Москва — Сыктывкар пассажирский самолёт Superjet вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности.