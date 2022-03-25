На месте крушения Boeing 737 в Китае найден второй чёрный ящик
Пекин, 25 марта, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Второй бортовой самописец был найден спасателями на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в Китае. Об этом 25 марта сообщило издание «Чжунго миньханбао».
Уточняется, что найденный самописец был предназначен для записи полётных данных. Специалисты надеются, что после расшифровки данных прибора они смогут получить дополнительную информацию и более детально восстановить картину произошедшей катастрофы.
Первый бортовой самописец, который служил для записи переговоров между членами экипажа и наземной диспетчерской службой, был обнаружен накануне. При более детальном изучении прибора выяснилось, что его поверхность сильно повреждена, однако раздел памяти не пострадал. Самописец был доставлен в Пекин для расшифровки данных.
Напомним, пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, потерпел крушение, совершая перелёт из города Куньмин в Гуанчжоу. Самолёт упал в горной труднодоступной местности, на территории городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Отмечается, что экипаж самолёта не успел даже подать сигнал бедствия.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель китайской государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы разбившегося в Китае самолета Boeing 737, не исключил вероятность того, что блок памяти обнаруженного на месте самописца может быть поврежден.