Пекин, 21 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ после крушения Boeing 737, передает 21 марта Центральное телевидение Китая.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

«Си Цзиньпин поручил немедленно активизировать механизм действий в экстренных ситуациях, приложить все силы для организации поисково-спасательных работ, надлежащим образом ликвидировать последствия», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на юге Китая разбился самолёт авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.