Пекин, 21 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Крушение пассажирского самолёта Boeing 737 компании China Eastern подтвердило управление авиации КНР. Об этом 21 марта сообщили в ведомстве.

DosenPhoto Самолёт Boeing-737

Отмечается, что авария произошла в районе города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт разбился 21 марта. На его борту могли находиться 133 человека.

В Генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу заявили об отсутствии информации о гражданах России на борту разбившегося самолёта.