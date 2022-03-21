Пекин, 21 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Пекине и Генеральное консульство Индонезии в Гуанчжоу согласовали данные о жертвах крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

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«Мы продолжаем следить за тем, что произошло. Мы продолжаем координировать свои действия с Генеральным консульством Индонезии в Гуанчжоу», — отметили в посольстве Индонезии в Пекине.

Посольство Индонезии пока не смогло подтвердить, были ли в самолете граждане Индонезии.

Самолет China Eastern Airlines с номером рейса MU-5735 упал в районе Гуанси около 14:00 по местному времени. В самолете находились 132 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино посетил Индонезию и провел встречу с командующим вооруженных сил страны в Джакарте.