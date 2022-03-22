В Китайской Народной Республике потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern.

По данным управления авиации КНР, на борту самолета находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что информации о гражданах РФ борту разбившегося на юге Китая Boeing 737 на данный момент нет.

Utmagazine.ru
Боинг 737
12:47 21.03.2022

Управление авиации КНР подтвердило крушение Boeing 737 компании China Eastern, на борту находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа.

12:54 21.03.2022

По предварительным данным, разбившийся борт China Eastern летел из Куньмина в Гуанчжоу.

13:04 21.03.2022

В Китае на место крушения Boeing 737 для тушения лесного пожара направлено 450 пожарных, передает Центральное телевидение Китая.

Подробности в материале: В Китае на место крушения самолета направили 450 пожарных

13:34 21.03.2022

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.

На кадрах видно, что объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом заметно, что воздушное судно падает практически вертикально.

13:35 21.03.2022

Информации о гражданах России на борту разбившегося в Китае самолёта нет. Об этом 21 марта сообщили в генеральном консульстве России в Гуанчжоу.

13:37 21.03.2022

На предварительных торгах в понедельник, 21 марта, акции авиакомпании Boeing рухнули на более чем семь процентов.

Это произошло после крушения самолета Boeing 737 в Китае. Ценные бумаги компании потеряли 7,02 процента и подешевели до 179,3 доллара за штуку.

13:37 21.03.2022

Лесной пожар на месте крушения самолёта Boeing 737 на юге Китая потушен. Об этом 21 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Подробности в материале: Лесной пожар на месте крушения Boeing 737 в Китае потушен

13:37 21.03.2022

Официальная информация о количестве жертв пока не поступала. Сейчас на месте катастрофы ведутся поисково-спасательные работы.

13:50 21.03.2022

Более чем на 7% рухнули акции авиакомпании Boeing после крушения пассажирского самолёта в Китае. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи 21 марта.

Читайте подробнее: Акции Boeing рухнули после крушения самолёта в Китае

13:58 21.03.2022

Причиной падения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines мог стать отказ двигателя. Об этом 21 марта пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Читайте подробнее: В Китае назвали возможную причину крушения Boeing 737

14:08 21.03.2022

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ после крушения Boeing 737, передает 21 марта Центральное телевидение Китая.

Читайте подробнее: Си Цзиньпин поручил организовать поисковые работы после крушения Boeing

14:53 21.03.2022

Самолет. Иван Шилов © ИА REGNUM

15:24 21.03.2022

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета «Боинг 737» на юге Китайской Народной Республики.

«В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя страшное горе и боль, причиненное катастрофой», — говорится в телеграмме, направленной в адрес председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей КНР.

15:44 21.03.2022

Валентина Матвиенко. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:11 21.03.2022

Посольство Индонезии в Пекине и генеральное консульство Индонезии в Гуанчжоу согласовали данные о жертвах крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines, сообщает Antara.

Читайте также: Посольство Индонезии отслеживает данные о жертвах авиакатастрофы в Китае

17:13 21.03.2022

Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, сказал в своем поручении, что он был потрясен, узнав об инциденте с рейсом MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines. Об этом сообщает Синьхуа.

17:28 21.03.2022

Си Цзиньпин. Kremlin.ru

18:28 21.03.2022

Иллюминатор самолета [Иван Шилов © ИА REGNUM]

19:31 21.03.2022

Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Китае

«В Республике Беларусь с болью и глубокой скорбью восприняли известие о крушении пассажирского самолета в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики, унесшем жизни большого количества людей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

19:44 21.03.2022

Телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров рейса Куньмин — Гуанчжоу направил председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин. Текст опубликован 21 марта на сайте Кремля.

Читайте также: Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями

20:16 21.03.2022

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму с выражением соболезнований председателю постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, где выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами в результате крушения пассажирского лайнера китайской авиакомпании в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики, а также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

21:48 21.03.2022

Разбившийся самолёт Boeing 737−89P Airlines. (сс) Kelvin Yu

22:41 21.03.2022

Головной офис China Eastern Airlines (сс)WhisperToMe

06:00

На 09:50 22 марта (04:50 мск) спасатели обнаружили на месте происшествия обломки упавшего самолёта, тел пассажиров авиалайнера до настоящего времени обнаружено не было.

Об этом: Спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

07:08

Проведение поисково-спасательных работ сильно осложняет горная местность.