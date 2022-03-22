Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что информации о гражданах РФ борту разбившегося на юге Китая Boeing 737 на данный момент нет.

По данным управления авиации КНР, на борту самолета находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Управление авиации КНР подтвердило крушение Boeing 737 компании China Eastern, на борту находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа.

По предварительным данным, разбившийся борт China Eastern летел из Куньмина в Гуанчжоу.

Подробности в материале: В Китае на место крушения самолета направили 450 пожарных

В Китае на место крушения Boeing 737 для тушения лесного пожара направлено 450 пожарных, передает Центральное телевидение Китая.

На кадрах видно, что объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом заметно, что воздушное судно падает практически вертикально.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.

Информации о гражданах России на борту разбившегося в Китае самолёта нет . Об этом 21 марта сообщили в генеральном консульстве России в Гуанчжоу.

13:37 21.03.2022

На предварительных торгах в понедельник, 21 марта, акции авиакомпании Boeing рухнули на более чем семь процентов.

Это произошло после крушения самолета Boeing 737 в Китае. Ценные бумаги компании потеряли 7,02 процента и подешевели до 179,3 доллара за штуку.