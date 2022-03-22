Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости
Управление авиации КНР подтвердило крушение Boeing 737 компании China Eastern, на борту находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа.
По предварительным данным, разбившийся борт China Eastern летел из Куньмина в Гуанчжоу.
В Китае на место крушения Boeing 737 для тушения лесного пожара направлено 450 пожарных, передает Центральное телевидение Китая.
Подробности в материале: В Китае на место крушения самолета направили 450 пожарных
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.
На кадрах видно, что объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом заметно, что воздушное судно падает практически вертикально.
Информации о гражданах России на борту разбившегося в Китае самолёта нет. Об этом 21 марта сообщили в генеральном консульстве России в Гуанчжоу.
На предварительных торгах в понедельник, 21 марта, акции авиакомпании Boeing рухнули на более чем семь процентов.
Это произошло после крушения самолета Boeing 737 в Китае. Ценные бумаги компании потеряли 7,02 процента и подешевели до 179,3 доллара за штуку.
Лесной пожар на месте крушения самолёта Boeing 737 на юге Китая потушен. Об этом 21 марта сообщает Центральное телевидение Китая.
Подробности в материале: Лесной пожар на месте крушения Boeing 737 в Китае потушен
Официальная информация о количестве жертв пока не поступала. Сейчас на месте катастрофы ведутся поисково-спасательные работы.
Более чем на 7% рухнули акции авиакомпании Boeing после крушения пассажирского самолёта в Китае. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи 21 марта.
Читайте подробнее: Акции Boeing рухнули после крушения самолёта в Китае
Причиной падения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines мог стать отказ двигателя. Об этом 21 марта пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».
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Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ после крушения Boeing 737, передает 21 марта Центральное телевидение Китая.
Читайте подробнее: Си Цзиньпин поручил организовать поисковые работы после крушения Boeing
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета «Боинг 737» на юге Китайской Народной Республики.
«В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя страшное горе и боль, причиненное катастрофой», — говорится в телеграмме, направленной в адрес председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей КНР.
Посольство Индонезии в Пекине и генеральное консульство Индонезии в Гуанчжоу согласовали данные о жертвах крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines, сообщает Antara.
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Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, сказал в своем поручении, что он был потрясен, узнав об инциденте с рейсом MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines. Об этом сообщает Синьхуа.
Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Китае
«В Республике Беларусь с болью и глубокой скорбью восприняли известие о крушении пассажирского самолета в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики, унесшем жизни большого количества людей», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров рейса Куньмин — Гуанчжоу направил председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин. Текст опубликован 21 марта на сайте Кремля.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму с выражением соболезнований председателю постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, где выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами в результате крушения пассажирского лайнера китайской авиакомпании в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики, а также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
На 09:50 22 марта (04:50 мск) спасатели обнаружили на месте происшествия обломки упавшего самолёта, тел пассажиров авиалайнера до настоящего времени обнаружено не было.
Об этом: Спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737
Проведение поисково-спасательных работ сильно осложняет горная местность.