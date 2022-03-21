Москва, 21 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров рейса Куньмин — Гуанчжоу направил председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин. Текст опубликован 21 марта на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу».

Президент добавил, что жители России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии родных и близких.

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Напомним, 21 марта в Китае разбился лайнер Boeing рейса 737 5735 China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

По предварительной версии, у самолёта произошёл отказ двигателя, пилоты потеряли контроль над воздушным судном.