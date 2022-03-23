Пекин, 23 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Один из черных ящиков обнаружили спасатели на месте крушения лайнера Boeing-737 в южной части Китая. Об этом 23 марта сообщает китайское Центральное телевидение.

Ronnie Macdonald Boeing 737

«Сегодня во второй половине дня на месте крушения было обнаружено одно регистрирующее устройство», — говорится в сообщении.

При этом ранее поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского авиалайнера Boeing-737 были прерваны из-за сильного ливня на юге Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что причиной падения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines мог стать отказ двигателя.