Пекин, 21 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Китае на место крушения Boeing 737 для тушения лесного пожара направлено 450 пожарных, передает Центральное телевидение Китая.

Volgograd.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости»

Отмечается, что службы лесной пожарной безопасности провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района направили в общей сложности 450 пожарных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский Boeing 737 разбился на юге Китая. На его борту могли находиться 133 человека.