Пекин, 24 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Блок памяти обнаруженного на месте разбившегося в Китае самолета Boeing 737 самописца может быть поврежден, заявил 24 марта представитель китайской государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

Иван Шилов ИА REGNUM Чёрный ящик после катастрофы

«В настоящее время нельзя исключать вероятность того, что блок памяти поврежден», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вело Центральное телевидение КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines летел из города Куньмин в Гуанчжоу, на борту находились 132 человека. Самолёт упал в горной местности в уезде Тэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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